Benevento – Trapani in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C
La sfida Benevento – Trapani si gioca domenica 28 settembre 2025 alle ore 15.00 per la 7a giornata di Serie C. Una partita attesa: i sanniti puntano a consolidare le zone alte della classifica dopo il mancato salto di categoria dello scorso anno, mentre i granata cercano di mantenere l’imbattibilità esterna, con già 5 punti raccolti in tre trasferte.
Dove vedere Benevento – Trapani in diretta tv 📡
La partita Benevento – Trapani sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 252. Tutti gli abbonati Sky avranno dunque la possibilità di seguire l’incontro comodamente dal proprio televisore.
Benevento – Trapani in streaming 💻
Per chi preferisce la visione in mobilità, la gara sarà disponibile anche in streaming live su NOW e su Sky Go (per i clienti Sky). Entrambe le piattaforme permettono di seguire l’evento in tempo reale, sia su smartphone e tablet che su PC.
Serie C 2025/26: copertura completa su Sky ⚽
Ricordiamo che Sky detiene i diritti in esclusiva della Serie C 2025-26: tutte le partite del campionato saranno trasmesse in diretta sui canali dell’emittente satellitare. Nel caso di Benevento – Trapani, oltre al canale 252, la sfida sarà visibile anche su Sky Sport Arena e in diretta streaming su NOW.
👉 Riepilogo rapido:
Data e orario: domenica 28 settembre 2025, ore 15.00
Diretta tv: Sky Sport 252 e Sky Sport Arena
Streaming live: NOW e Sky Go