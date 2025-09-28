Audace Cerignola – Catania in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C ​​

Il campionato di Serie C 2025/26 regala un’altra sfida da non perdere: domenica 28 settembre alle ore 17.30 si gioca Audace Cerignola – Catania, valida per la 7a giornata del Girone C.

I padroni di casa arrivano con grande entusiasmo dopo l’impresa di Salerno, dove hanno rimontato da 0-2 a 2-3 contro la capolista Salernitana. Dall’altra parte, il Catania cerca riscatto: gli etnei non vincono da tre gare, ma il pareggio nel derby con il Trapani ha comunque permesso di restare nelle zone alte della classifica.

Audace Cerignola – Catania: diretta tv 📡

La partita Audace Cerignola – Catania sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Mix (canale 211) e su Sky Sport 252. Un appuntamento importante per gli abbonati Sky, che potranno seguire il big match del Girone C comodamente in televisione.







Audace Cerignola – Catania: streaming live 💻

Per chi vuole seguire la sfida in mobilità, la gara sarà disponibile anche in streaming su NOW e su Sky Go (riservato agli abbonati Sky). In questo modo sarà possibile guardare Audace Cerignola – Catania in diretta su smartphone, tablet e PC.

Serie C 2025/26: copertura completa su Sky ⚽

Tutte le partite di Serie C 2025/26 sono visibili in esclusiva su Sky e NOW. Oltre ai canali satellitari, la diretta streaming garantirà a tutti gli appassionati la possibilità di non perdere neanche un minuto di gioco.

👉 Riepilogo rapido Audace Cerignola – Catania:

Data : domenica 28 settembre 2025

Orario : 17.30

Diretta tv : Sky Sport Mix (211) e Sky Sport 252

Streaming live: NOW, Sky Go