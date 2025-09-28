Siracusa – Cosenza in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C
La 7a giornata del campionato di Serie C propone la sfida Siracusa – Cosenza, in programma domenica 28 settembre alle ore 17.30 allo stadio “Nicola De Simone” di Siracusa. Una partita dal doppio valore: per i calabresi, che inseguono la prima vittoria esterna della stagione, e per i siciliani, reduci dal primo successo in campionato.
Il Cosenza arriva con fiducia dopo il 2-0 rifilato al Giugliano, mentre il Siracusa ha finalmente interrotto la serie negativa battendo 2-1 il Potenza nel turno infrasettimanale.
Siracusa – Cosenza: diretta tv 📡
La partita Siracusa – Cosenza sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 253). Tutti gli abbonati potranno seguire il match valido per il Girone C comodamente dal proprio televisore.
Siracusa – Cosenza: streaming live 💻
La sfida sarà visibile anche in streaming su NOW e su Sky Go per i clienti Sky. In questo modo sarà possibile guardare Siracusa – Cosenza in diretta su smartphone, tablet e PC, ovunque ci si trovi.
Serie C 2025/26: copertura Sky ⚽
Ricordiamo che tutte le partite di Serie C Sky Wifi 2025/26 sono trasmesse in esclusiva su Sky e NOW. Gli appassionati avranno quindi l’opportunità di seguire in tempo reale ogni giornata, compreso il match tra Siracusa e Cosenza.
👉 Riepilogo rapido Siracusa – Cosenza:
Data: domenica 28 settembre 2025
Orario: 17.30
Stadio: “Nicola De Simone”, Siracusa
Diretta tv: Sky Sport
Streaming live: NOW, Sky Go