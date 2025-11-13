Bereszynski: "Sono felice a Palermo. Spero di non perdere il posto da titolare" ​​

Parla Bartosz Bereszyński. Il difensore polacco, convocato in nazionale, è stato intervistato per TVP Sport e ha parlato della scelta di firmare per il Palermo in estate.

“Sono felice a Palermo, è la mia nuova casa. La Sampdoria e Genova le ricorderò sempre con affetto, ma nel calcio non c’è spazio per i sentimenti. La mia priorità era restare in Italia – afferma – . Dalla Polonia ho ricevuto solo una proposta, da un club di categoria inferiore. Ho avuto contatti piuttosto concreti con il Raków, ma in realtà avrei preso in considerazione seriamente soltanto un’offerta della Legia Varsavia. Tornare altrove sarebbe stato difficile”.

“Quando è arrivata l’opportunità del Palermo, ho subito capito che volevo andare lì. Dovevo solo aspettare. Con il Palermo ho iniziato a parlare dalla fine di agosto e desideravo approdare lì per restare nel calcio italiano. Ho un contratto di un anno, e in base ai risultati finali del campionato sono previste diverse opzioni per il futuro. È una società ben organizzata, ho cominciato a giocare e spero di non perdere il posto da titolare. Ora sono di nuovo in nazionale: tutto sta tornando alla normalità”, dice.







