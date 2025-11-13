Viali: "Le difficoltà del Palermo non erano pronosticabili" ​​

William Viali, ex allenatore della Reggiana tra le altre, è stato intervistato per TuttoB e ha parlato dell’inizio di campionato, commentando il momento del Palermo.

“Chiaramente nessuno avrebbe pensato che i rosanero perdessero così tanti punti in questa prima parte del campionato, però fa parte un po’ del percorso – dice – . Anche il Venezia, per esempio, che reputo una compagine fortissima per la categoria, qualche partita l’ha steccata… A dimostrazione che la Serie B è complicata per tutte, incluse le squadre attrezzate per fare grandi cose”.

“Detto questo, sì, le difficoltà del Palermo non erano pronosticabili, ma la distanza dalla promozione diretta è comunque di soli 7 punti. C’è ancora tanta strada da fare e sono convinto che cambieranno ancora molte cose…”, afferma.







