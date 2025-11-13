Viali: “Le difficoltà del Palermo non erano pronosticabili”
William Viali, ex allenatore della Reggiana tra le altre, è stato intervistato per TuttoB e ha parlato dell’inizio di campionato, commentando il momento del Palermo.
“Chiaramente nessuno avrebbe pensato che i rosanero perdessero così tanti punti in questa prima parte del campionato, però fa parte un po’ del percorso – dice – . Anche il Venezia, per esempio, che reputo una compagine fortissima per la categoria, qualche partita l’ha steccata… A dimostrazione che la Serie B è complicata per tutte, incluse le squadre attrezzate per fare grandi cose”.
“Detto questo, sì, le difficoltà del Palermo non erano pronosticabili, ma la distanza dalla promozione diretta è comunque di soli 7 punti. C’è ancora tanta strada da fare e sono convinto che cambieranno ancora molte cose…”, afferma.
2 thoughts on “Viali: “Le difficoltà del Palermo non erano pronosticabili””
Un consiglio alla redazione: creare una sezione apposita, chiamata “Dicono del Palermo”, dove giornalmente vengono riportate tutte le dichiarazioni mirabolanti sulle potenzialità del Palermo rilasciate da addetti ai lavori vari ed eventuali (giornalisti, procuratori, faccendieri del pallone, ex allenatori, allenatori, calciatori in attività e non etc.etc.).
Quindi tutte le surreali , oniriche stron…e tipo:
“Il Palermo è una corazzata, è favorito.per vincere il campionato”
“Il Palermo è costruito per vincere il campionato ”
“Il Palermo si giocherà la promozione diretta con Monza e Venezia ”
“Il Palermo ha una rosa forte e completa, con due giocatori per ogni ruolo ”
“Il Palermo sta avendo delle difficoltà ma lotterà per vincere il campionato fino alla fine ”
Etc etc
Lo erano perfettamente, invece, “pronosticabili”…