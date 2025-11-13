Pochesci: "Il calcio italiano è degradante. Playoff Mondiale? Una vergogna" ​​

Parla Sandro Pochesci. L’ex allenatore della Ternana è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e ha commentato duramente il momento del calcio italiano, definendolo “degradante” e criticando la soddisfazione generale per i playoff che, con molta probabilità, la Nazionale di Gattuso dovrà affrontare a marzo 2026 per accedere ai Mondiali.

“Playoff Mondiale? È una vergogna. Dobbiamo pure festeggiare questo. Ma vi rendete conto in che degrado è finito il calcio italiano? E nessuno fa niente. Finirà come nel 2017, quando il progetto Italia faceva acqua da tutte le parti”, ha dichiarato Pochesci.

L’ex tecnico ha poi puntato il dito contro il sistema, difendendo invece la qualità dei giovani: “Stiamo giocando il Mondiale Under 17 e vinciamo 7 o 8 a zero: siamo tornati a essere l’Italia. Il problema non sono i ragazzi, mettetelo in testa: il problema è il sistema, che rovina i talenti che abbiamo. Basta dire che non ci sono più giocatori capaci di dribblare”.







Pochesci ha infine concluso con un attacco diretto alla gestione del movimento: “Non è vero che mancano i talenti. Date loro opportunità, fateli giocare: non deve esordire un ragazzino di 17 anni solo perché si fanno male i portieri. Il sistema puzza dalla testa. Servono riforme, e subito”.

