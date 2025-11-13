Casarano, il d.g. Navone: “Catania? Giocheremo come se affrontassimo il Real Madrid”

Fulvio Navone, direttore generale del Casarano, è intervenuto ai microfoni di Radio Diffusione Casarano per commentare il momento della squadra, attesa sabato 15 novembre dalla sfida casalinga contro il Catania capolista, valida per la 14a giornata di campionato.

“Sabato col Catania dobbiamo fare una grandissima prestazione, come se venisse ad affrontarci il Real Madrid – ha dichiarato Navone –. Serviranno concentrazione, attenzione ed entusiasmo. Lo chiedo pubblicamente alla squadra, perché se giochiamo con entusiasmo lo trasmettiamo anche ai tifosi presenti allo stadio”.

Sul momento di forma, il dirigente ha poi aggiunto: “Prima i numeri dicevano che avevamo quasi il miglior attacco del campionato, adesso quasi la peggiore difesa. Stiamo attraversando un periodo difficile sotto l’aspetto dei risultati e dei gol subiti, ma non delle prestazioni: a parte il secondo tempo di Siracusa, direi che la squadra ha sempre offerto buone prove”.







