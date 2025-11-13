Baldini: "Polonia? Faremo una grande prestazione. I ragazzi ci hanno messo il cuore" ​​

Parla Silvio Baldini. Il tecnico della Nazionale italiana Under 21 è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida decisiva contro la Polonia, in programma alle ore 16.00 valevole per il primo posto del Gruppo E nelle qualificazioni ai prossimi Europei del 2027.

“In questi giorni è andato tutto bene, i ragazzi ci hanno messo il cuore – ha dichiarato Baldini –. Conosciamo le insidie della partita: la Polonia è un’ottima squadra, gioca con un 4-4-2 elastico in cui gli attaccanti cercano di creare spazio per far uscire uno dei difensori”.

Il tecnico azzurro ha poi espresso fiducia nelle potenzialità del gruppo: “Sono convinto che faremo una grande prestazione. Abbiamo lavorato con grande intensità sui movimenti da fare contro quel tipo di 4-4-2 e l’unico vero pericolo dipende da noi. Non dovremo sbagliare l’approccio“.







