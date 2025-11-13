Moldavia - Italia, le formazioni ufficiali ​​

Italia a trazione anteriore per la sfida contro la Moldavia. Gennaro Gattuso opta per un 4-4-2 ricco di talento offensivo, con Orsolini e Zaccagni sugli esterni e la coppia Raspadori–Scamacca in attacco. Tra i pali spazio a Vicario, che prende il posto di Donnarumma. In difesa linea a quattro con Bellanova, Mancini, Buongiorno e Cambiaso. A centrocampo agiranno Tonali e Cristante.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio ore 20.45)

ITALIA (4-4-2): 14 Vicario; 2 Bellanova, 23 Mancini, 4 Buongiorno, 19 Cambiaso; 17 Orsolini, 8 Tonali, 16 Cristante (C), 20 Zaccagni; 10 Raspadori, 11 Scamacca.

Ct. Gattuso







MOLDAVIA (3-5-2): 23 Kozhukhar; 3 Stefan, 14 Craciun, 19 Dumbravan; 4 Revenco, 21 Perciun, 22 Rata (C), 7 Ionita, 2 Reabciuk; 9 Nicolaescu, 17 Postolachi.

Ct. Popescu