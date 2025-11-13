Italia, saranno playoff: la Norvegia di Haaland batte l’Estonia e vola ai Mondiali ​​

Ci avevano sperato tutti i tifosi azzurri dopo lo 0-0 maturato nei primi 45 minuti tra Norvegia ed Estonia, ma alla fine saranno playoff. Nel secondo tempo, Haaland e compagni si scatenano e travolgono la nazionale biancoblù con 4 reti, conquistando così la qualificazione al prossimo Mondiale e condannando l’Italia agli spareggi (manca solo la matematica, ma rimontare una differenza reti di +19 in due gare appare improbabile).

E dire che la difesa estone aveva retto bene per tutto il primo tempo, nonostante l’assalto norvegese sin dai primi minuti. Ma la superiorità individuale della Norvegia ha finito per fare la differenza: dopo il gol di Sorloth, arrivato appena cinque minuti dopo l’inizio della ripresa, la partita si è messa in discesa per i padroni di casa.

Ora gli azzurri di Gattuso dovranno affrontare proprio la Norvegia domenica 17 dicembre alle 20.45 a San Siro. Prima, però, ci sarà l’impegno contro la Moldavia. L’obiettivo è arrivare a marzo – quando si giocheranno i playoff – nelle migliori condizioni possibili. Intanto, i sorteggi sono in programma per giovedì 20 novembre.







