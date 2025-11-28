Bisoli: "Il Palermo non è ancora una delusione, la 'B' non è entrata nel vivo" ​​

Redazione 28/11/2025 11:07
Parla Pierpaolo Bisoli. L’ex tecnico di Brescia e Modena, tra le altre, ha rilasciato un’intervista a tuttomercatoweb.com nella quale ha espresso la sua opinione sul campionato di Serie B, soffermandosi anche sulla situazione del Palermo.

Il Palermo non sta facendo bene – ha dichiarato – ma non è ancora una delusione, perché la B deve ancora entrare nel vivo. Modena e Cesena, invece, stanno facendo cose importanti. Chi non sta rendendo secondo le aspettative sono Spezia, Bari e Sampdoria”.

Bisoli ha poi parlato del Monza, attuale capolista: “Brava la società che ha fatto quadrato intorno al tecnico. Sono stati bravi a trovare rapidamente le contromisure“.



