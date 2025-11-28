Catania, Toscano: "Cicerelli? Situazione spiacevole. Col Picerno servirà il 100%" ​​

Domenico Toscano, allenatore del Catania, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Picerno, match valido per la 16a giornata del Girone C di Serie C, in programma sabato 29 novembre alle 14:30. Il tecnico è tornato anche a parlare dell’infortunio di Cicerelli.

“L’episodio Porro-Cicerelli? È stata una situazione spiacevole. Analizzando gli aspetti della vicenda, non so se qualcuno da parte del Latina abbia telefonato a Manu. La cosa più importante è stare vicino al ragazzo, perchè è lui quello che sta soffrendo. Gli auguriamo una pronta guarigione perchè è un uomo prima di tutto e un calciatore importante per noi”.

Sul Picerno, prossimo avversario: “Ci sono tutti gli ingredienti perchè sia una partita tosta. Giocheremo su una superficie di gioco diversa ma noi dobbiamo arrivare pronti e tosti alla sfida mettendo in campo le nostre qualità. Dare il 90% non basterà, servirà il 100%”.







