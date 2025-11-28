Serie A, 13a giornata: si parte con Como – Sassuolo
La Serie A riparte con Como – Sassuolo. Sabato c’è Milan – Lazio, mentre il posticipo della domenica vede sfidarsi la Roma e il Napoli. Bologna – Cremonese chiude il programma.
LE PARTITE
Venerdì 28 novembre
Como – Sassuolo: ore 20.45
Sabato 29 novembre
Genoa – Verona: ore 15
Parma – Udinese: ore 15
Juventus – Cagliari: ore 18
Milan – Lazio: ore. 20.45
Domenica 30 novembre
Lecce – Torino: ore 12.30
Pisa – Inter: ore 15
Atalanta – Fiorentina: ore 18
Roma – Napoli: ore 20.45
Lunedì 1 dicembre
Bologna – Cremonese: ore 20.45