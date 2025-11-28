Serie A, 13a giornata: si parte con Como - Sassuolo ​​

Serie A, 13a giornata: si parte con Como – Sassuolo

Redazione 28/11/2025 11:29

La Serie A riparte con Como – Sassuolo. Sabato c’è Milan – Lazio, mentre il posticipo della domenica vede sfidarsi la Roma e il Napoli. Bologna – Cremonese chiude il programma.

LE PARTITE

Venerdì 28 novembre 

Como – Sassuolo: ore 20.45



Sabato 29 novembre 

Genoa – Verona: ore 15

Parma – Udinese: ore 15

Juventus – Cagliari: ore 18

Milan – Lazio: ore. 20.45

Domenica 30 novembre 

Lecce – Torino: ore 12.30

Pisa – Inter: ore 15

Atalanta – Fiorentina: ore 18

Roma – Napoli: ore 20.45

Lunedì 1 dicembre 

Bologna – Cremonese: ore 20.45

