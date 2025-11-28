Serie B, 14a giornata: seconda contro quarta, c'è Cesena - Modena ​​

Redazione 28/11/2025 11:35

La 14a giornata di Serie B si apre con la sfida tra la seconda in classifica, il Modena, e la quarta, il Cesena. Sabato tocca al Palermo, che riceve la Carrarese. Domenica Juve Stabia – Monza e il derby da brivido Spezia – Sampdoria.

LE PARTITE

Venerdì 28 novembre

Cesena – Modena: ore 20.30



Sabato 29 novembre

Empoli – Bari: ore 15

Pescara – Padova: ore 15

Reggiana – Frosinone: ore 15

Südtirol – Avellino: ore 15

Venezia – Mantova:  ore 15

Catanzaro – Entella: ore 17.15

Palermo – Carrarese: ore 19.30

Domenica 30 novembre 

Juve Stabia – Monza: ore 15

Spezia – Sampdoria: ore 17.15

LA CLASSIFICA

29 Monza
26 Modena
25 Frosinone
23 Cesena
22 Venezia
20 Palermo
17 Reggiana, Empoli, Juve Stabia*
16 Carrarese, Catanzaro, Avellino
15 Entella
14 Padova, Mantova
13 Südtirol, Bari*
10 Sampdoria
9 Pescara
8 Spezia

*una partita in meno

