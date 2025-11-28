Serie B, 14a giornata: seconda contro quarta, c’è Cesena – Modena
La 14a giornata di Serie B si apre con la sfida tra la seconda in classifica, il Modena, e la quarta, il Cesena. Sabato tocca al Palermo, che riceve la Carrarese. Domenica Juve Stabia – Monza e il derby da brivido Spezia – Sampdoria.
LE PARTITE
Venerdì 28 novembre
Cesena – Modena: ore 20.30
Sabato 29 novembre
Empoli – Bari: ore 15
Pescara – Padova: ore 15
Reggiana – Frosinone: ore 15
Südtirol – Avellino: ore 15
Venezia – Mantova: ore 15
Catanzaro – Entella: ore 17.15
Palermo – Carrarese: ore 19.30
Domenica 30 novembre
Juve Stabia – Monza: ore 15
Spezia – Sampdoria: ore 17.15
LA CLASSIFICA
29 Monza
26 Modena
25 Frosinone
23 Cesena
22 Venezia
20 Palermo
17 Reggiana, Empoli, Juve Stabia*
16 Carrarese, Catanzaro, Avellino
15 Entella
14 Padova, Mantova
13 Südtirol, Bari*
10 Sampdoria
9 Pescara
8 Spezia
*una partita in meno