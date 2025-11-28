Rimini escluso dalla Serie C: revocata l'affiliazione e decaduti i tesseramenti ​​

Era nell’aria, ma adesso è ufficiale: La FIGC ha revocato l’affiliazione al Rimini FC, recentemente messo in liquidazione, sancendo la cessazione immediata dell’attività sportiva e la decadenza del tesseramento di tutti i membri della società. Di conseguenza, il club romagnolo sarà escluso dal campionato di Serie C prima di domenica e non disputerà la gara prevista a calendario.

Con la revoca, tutti i calciatori del Rimini diventano automaticamente svincolati e potranno accordarsi con altre squadre. Tuttavia, secondo i regolamenti federali, non potranno essere tesserati né scendere in campo prima dell’apertura ufficiale del mercato di gennaio.

L’esclusione del Rimini avrà anche effetti immediati sulla classifica: il Girone B di Serie C verrà infatti ricalcolato con l’annullamento dei risultati ottenuti dalle squadre nelle partite già giocate contro i biancorossi. Una decisione che altera gli equilibri del torneo e segna la conclusione definitiva della stagione sportiva del club.







Il comunicato della FIGC

Il Presidente Federale

– preso atto che la società Rimini Football Club s.r.l è stata messa in liquidazione;

– visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF

d e l i b e r a

di revocare l’affiliazione alla società Rimini Football Club s.r.l, con decadenza dal tesseramento di tutti

i tesserati della medesima società.