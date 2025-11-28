Palermo femminile, Dragotto: "Possiamo giocarcela fino alla fine" ​​

Chiara Dragotto, attaccante del Palermo femminile, è stata intervistata per i canali ufficiali della società rosanero e ha fatto il punto della situazione dopo un buon inizio di stagione, con 13 punti conquistati in sei gare.

“Abbiamo cominciato molto bene – afferma – . L’unica pecca è il mancato passaggio del turno in Coppa. Il campionato è molto lungo. Sappiamo che possiamo giocarcela fino alla fine. Tornare al gol per me è stata una bellissima sensazione. Il rammarico è quello di non esser riuscite a vincere l’ultima partita. Stiamo lavorando molto intensamente per segnare di più”.

“Fascia di capitano? È stato un tuffo nel passato. Mancava Coco, toccava a me. Tutte le grandi stiamo cercando di dare una mano, vogliamo essere da esempio, ci sono tante giovani ragazze. È importante che si formi un gruppo solido. C’è un buon feeling tra giovani e più esperte. L’occasione arriva per tutte”.







“Ci alleniamo tanto e molto bene in fase realizzativa. Stiamo migliorando tanto sotto porta, c’è ancora tanto da lavorare. Non abbiamo sottovalutato nessuna partita, pensiamo gara dopo gara. Non ci poniamo obiettivi a lungo termine”.

