Monza, prove di fuga. Bianco: “A Castellammare per testare il nostro livello”
Paolo Bianco, allenatore della capolista Monza, è intervenuto in conferenza stampa riguardo il match contro la Juve Stabia in quel di Castellammare.
“Siamo ad un livello alto – commenta Bianco -, vincere così tante partite non è una cosa scontata, lo dice la storia della Serie B. Ma la mia squadra ha ancora molti margini. La Juve Stabia in casa non ha mai perso, e ha subito un solo gol, è la gara perfetta per vedere se riusciamo ancora ad alzare il livello: vedremo se possiamo ambire molto in alto o se dobbiamo lottare le altre.
L’ultima sconfitta casalinga della Juve Stabia risale addirittura a marzo dello scorso campionato, quando perse per 0 – 1 contro il Cittadella.
Bianco però spende anche due parole riguardo le polemiche arbitrali, sulle quali chiude subito: “Non mi piace parlare degli altri e neppure degli arbitri, credo che quello che ci toccherà sia un esordiente quindi dovremmo anche essere noi squadre ad aiutarlo. Dobbiamo essere collaborativi con le terne arbitrali“.