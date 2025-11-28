Empoli, Dionisi: "Serie B, a me non è mai successo un equilibrio così" ​​

Alessio Dionisi, allenatore di un Empoli reduce da 2 vittorie di fila, è intervenuto in conferenza pre partita parlando del momento positivo dei suoi e riguardo alla sfida col Bari fresco di cambio in panchina.

“Ad Avellino l’approccio è stato molto buono – commenta Dionisi, parole riportate da empolichannel.it -. Dobbiamo ripartire da lì, dall’essere squadra nella fase di non possesso. I gol che abbiamo segnato sono nati da palle perse dagli avversari: questo conferma che la compattezza e la reazione immediata fanno la differenza. Domani sarà difficile: per la forza del Bari, per il cambio di allenatore, per l’imprevedibilità della partita”.

Sulla difficoltà del campionato: “Non è semplice per nessuno, e dovrebbe essere così in tutte le categorie. A me non è mai successo un equilibrio così, ma ci adeguiamo. È molto strano, ma è la realtà di questo torneo”.







