Carrarese, i convocati di Calabro per la sfida col Palermo
La Carrarese ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale la lista dei convocati per la partita contro il Palermo: sono 25 gli uomini chiamati da Calabro.
I CONVOCATI
PORTIERI: 1 Bleve, 99 Fiorillo, 12 Garofani
DIFENSORI: 37 Calabrese, 4 Illanes, 3 Imperiale, 6 Oliana, 5 Salamon
CENTROCAMPISTI: 7 Belloni, 13 Bouah, 10 Bozhanaj, 11 Cicconi, 70 Hasa, 8 Melegoni, 77 Parlanti, 18 Schiavi, 72 Zanon, 17 Zuelli
ATTACCANTI: 9 Abiuso, 30 Arena, 28 Distefano, 32 Finotto, 21 Rubino, 44 Sekulov, 92 Torregrossa