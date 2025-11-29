Palermo, è il momento di rialzarsi: la Carrarese è una mina vagante ​​

Il Palermo torna al “Barbera” dopo quasi un mese e lo fa in un momento che impone risposte immediate. Il 5 – 0 al Pescara sembrava aver acceso la scintilla, ma il seguito è stato un brusco ritorno alla realtà: un solo punto nelle ultime due trasferte, il k.o. meritato con la Juve Stabia e l’1 – 1 opaco sul campo dell’Entella dopo la sosta. Per una squadra costruita per stare stabilmente nelle zone nobili, è un campanello d’allarme che non può più essere ignorato.

La sfida alla Carrarese diventa così un crocevia. I rosanero di Inzaghi, oggi sesti con 20 punti dopo 13 giornate, hanno bisogno di una vittoria per non perdere contatto con il treno delle prime. Anche perché le ultime cinque gare – solo quattro punti raccolti e tre sconfitte – hanno riacceso paure che il pubblico rosanero sperava di essersi lasciato alle spalle.

La Carrarese, una mina vagante che pareggia tanto

Se il Palermo cerca certezze, la Carrarese vive di continuità. Sette pareggi in tredici partite: nessuno ha collezionato più “X” degli apuani, che condividono questo primato con Catanzaro e Südtirol. Una squadra che perde poco (tre volte), vince poco (tre volte), ma che soprattutto muove sempre la classifica: 10 risultati utili su 13.







I numeri raccontano di un gruppo solido: 9 punti in 7 gare interne, 7 in 6 trasferte, con 18 gol fatti e 16 subiti equamente distribuiti. Una formazione che non incanta, ma che concede il minimo.

Il gioco di Calabro: ordine, palleggio e duttilità

L’allenatore Antonio Calabro, vecchia conoscenza del calcio del Sud, dispone la Carrarese con una difesa a tre e due esterni a tutta fascia. Il sistema oscilla tra 3-5-2, 3-4-2-1 e 3-4-1-2, a seconda della posizione della mezzala di squilibrio e del trequartista.

In fase di possesso gli apuani costruiscono dal basso, spesso con un 3+1 o 3+2, coinvolgendo difensori e mediani. Lo sviluppo può essere esterno o centrale: qui diventano fondamentali la seconda punta o il trequartista, che vengono incontro per creare spazio e favorire inserimenti o aperture sugli esterni. Non manca la verticalità immediata, arma già vista ai tempi di Calabro a Catanzaro.

Cosa aspettarsi dalla Carrarese

Quando difende, la Carrarese diventa un 5-3-1-1 molto compatto. Gli esterni si abbassano, ma la squadra non rinuncia a recuperare il pallone in zone alte, aggredendo e creando densità per limitare linee di passaggio e iniziativa avversaria.

I centrali non sono rapidissimi – escluso Imperiale – e possono soffrire attacchi in profondità o nel dribbling. Inoltre l’intensità richiesta da Calabro non è sostenibile per 90 minuti, e alcune pause durante la gara possono aprire spiragli importanti.

La Carrarese non brilla, ma sa rendere la vita complicata a chiunque. Per il Palermo serviranno ritmo, velocità e lucidità negli ultimi trenta metri. I rosanero hanno il dovere – e l’occasione – di tornare a vincere davanti al proprio pubblico. Ora è davvero vietato sbagliare.

