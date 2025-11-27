Palermo – Carrarese, le probabili formazioni: novità a centrocampo
Ecco le probabili formazioni di Palermo – Carrarese, match valido per la 14a giornata della Serie B 2025/26 (appuntamento sabato 29 novembre, alle ore 19.30, stadio " Renzo Barbera" di Palermo):
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Vasic; Pohjanpalo.
Indisponibili: Gyasi, Gomes
Squalificati: /
CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Imperiale, Oliana, Calabrese; Zanon, Schiavi, Zuelli, Cicconi; Rubino, Finotto; Abiuso.
Indisponibili: Capezzi, Ruggeri, Arena, Accornero
Squalificati: /
Inzaghi dovrebbe confermare il 3-4-2-1 messo in campo contro l’Entella, ma dovrebbero essere diverse le novità di formazione. Ranocchia rientra dalla squalifica e potrebbe subito tornare titolare, l’allenatore deve quindi ripensare gli equilibri del centrocampo. Possibili cambiamenti anche in difesa e sulla trequarti.
DIFESA
In porta confermato Joronen. In difesa Bereszynski potrebbe tornare titolare come braccetto di destra, permettendo a Pierozzi di spostarsi sulla fascia. Completano la linea a tre Bani al centro e Ceccaroni sul centrosinistra.
CENTROCAMPO
Pierozzi dovrebbe tornare a occupare la fascia destra, con Diakité destinato alla panchina. Sul lato opposto è confermato Augello. In mezzo arrivano le novità principali: Ranocchia, rientrato dalla squalifica, è pronto a riprendersi subito una maglia da titolare. Al suo fianco potrebbe agire Segre, scelta che garantirebbe maggiore equilibrio alla squadra.
ATTACCO
Palumbo potrebbe avanzare il suo raggio d’azione rispetto alla gara di Chiavari, agendo sulla trequarti al posto di Le Douaron, che dovrebbe partire dalla panchina. Vasic, reduce da una prova convincente, va verso la conferma dal primo minuto. Resta saldo il posto di Pohjanpalo, titolare inamovibile.