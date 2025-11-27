È morto Ermete Fiaccadori, ex presidente della Reggiana: aveva 80 anni

È morto a 80 anni Ermete Fiaccadori, storico presidente della Reggiana e presidente provinciale dell’Anpi di Reggio Emilia. Figura di riferimento della città, Fiaccadori ha attraversato decenni di storia reggiana ricoprendo ruoli politici, associativi e sportivi.

Nato a Reggio il 9 marzo 1945 da due genitori partigiani, era laureato in scienze economiche e commerciali, coniugato e padre di due figli. Assessore comunale, dirigente nel movimento cooperativo regionale e nazionale, dal 1993 al 2001 ha lavorato nel settore privato. Successivamente è stato tesoriere del PD reggiano (2008-2015) e coordinatore del Comitato per l’Ulivo per cinque anni.

Fiaccadori ha guidato la Reggiana negli anni delle grandi ambizioni, fino ai sogni della Serie A, consolidando la sua immagine di leader sportivo. Per decenni è stato anche direttore di Festareggio, l’ex Festa dell’Unità provinciale al Campovolo, e presidente di Telereggio.







Politicamente, ha attraversato tutte le evoluzioni della sinistra reggiana, dal Pci al Pd, restando sempre un protagonista attivo nella vita cittadina e nella memoria della comunità.

Beppe Accardi ha così commentato la scomparsa di Fiaccadori: “È stato un piacere passare degli anni insieme. Riposa in pace PRESIDENTE”.