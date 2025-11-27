Conference League, 4a giornata: c’è Fiorentina – AEK Atene
La Fiorentina torna in campo per la quarta giornata di Conference League. La Viola affronta l’AEK Atene, squadra che ha conquistato quattro punti finora.
LE PARTITE
AZ Alkmaar – Shelbourne: ore 18.45
Hamrun Spartans – Lincoln Red Imps: ore 18.45
Lech Poznań – Losanna-Sport: ore 18.45
Omonoia – Dynamo Kyiv: ore 18.45
Raków – SK Rapid: ore 18.45
Sigma Olomouc – Celje: ore 18.45
Slovan Bratislava – Rayo Vallecano: ore 18.45
Universitatea Craiova – Magonza: ore 18.45
Zrinjski – Häcken: ore 18.45
Aberdeen – Noah: ore 21.00
Breidablik – Samsunspor: ore 21.00
Drita – Shkëndija: ore 21.00
Fiorentina – AEK Atene: ore 21.00
Jagiellonia Białystok – KuPS Kuopio: ore 21.00
Legia Varsavia – Sparta Praga: ore 21.00
Rijeka – AEK Larnaca: ore 21.00
Shamrock Rovers – Shakhtar Donetsk: ore 21.00
Strasburgo – Crystal Palace: ore 21.00