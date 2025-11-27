Conference League, 4a giornata: c'è Fiorentina - AEK Atene ​​

La Fiorentina torna in campo per la quarta giornata di Conference League. La Viola affronta l’AEK Atene, squadra che ha conquistato quattro punti finora.

LE PARTITE

AZ Alkmaar – Shelbourne: ore 18.45

Hamrun Spartans – Lincoln Red Imps: ore 18.45







Lech Poznań – Losanna-Sport: ore 18.45

Omonoia – Dynamo Kyiv: ore 18.45

Raków – SK Rapid: ore 18.45

Sigma Olomouc – Celje: ore 18.45

Slovan Bratislava – Rayo Vallecano: ore 18.45

Universitatea Craiova – Magonza: ore 18.45

Zrinjski – Häcken: ore 18.45

Aberdeen – Noah: ore 21.00

Breidablik – Samsunspor: ore 21.00

Drita – Shkëndija: ore 21.00

Fiorentina – AEK Atene: ore 21.00

Jagiellonia Białystok – KuPS Kuopio: ore 21.00

Legia Varsavia – Sparta Praga: ore 21.00

Rijeka – AEK Larnaca: ore 21.00

Shamrock Rovers – Shakhtar Donetsk: ore 21.00

Strasburgo – Crystal Palace: ore 21.00