Europa League, 5a giornata: Roma e Bologna giocano in casa
Quinta giornata della fase a girone unico dell’Europa League. La Roma riceve il Midtjylland, squadra che guida la classifica a punteggio pieno. Il Bologna affronta il Salisburgo.
LE PARTITE
Aston Villa – Young Boys: ore 18.45
Fenerbahce – Ferencvaros: ore 18.45
Feyenoord – Celtic: ore 18.45
Lille – Dinamo Zagabria: ore 18.45
Ludogorets – Celta Vigo: ore 18.45
Paok – Brann: ore 18.45
Porto – Nizza: ore 18.45
Roma – Midtjylland: ore 18.45
Viktoria Plzen – Friburgo: ore 18.45
Betis – Utrecht: ore 21
Bologna – Salisburgo: ore 21
Genk – Basilea: ore 21
Go Ahead Eagles – Stoccarda: ore 21
Maccabi Tel Aviv – Lione: ore 21
Nottingham Forest – Malmoe: ore 21
Panathinaikos – Sturm Graz: ore 21
Rangers – Braga: ore 21
Stella Rossa – Steaua Bucarest: ore 21