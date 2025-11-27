Europa League, 5a giornata: Roma e Bologna giocano in casa ​​

Europa League, 5a giornata: Roma e Bologna giocano in casa

Redazione 27/11/2025 10:50

Quinta giornata della fase a girone unico dell’Europa League. La Roma riceve il Midtjylland, squadra che guida la classifica a punteggio pieno. Il Bologna affronta il Salisburgo.

LE PARTITE

Aston Villa – Young Boys: ore 18.45

Fenerbahce – Ferencvaros: ore 18.45



Feyenoord – Celtic: ore 18.45

Lille – Dinamo Zagabria: ore 18.45

Ludogorets – Celta Vigo: ore 18.45

Paok – Brann: ore 18.45

Porto – Nizza: ore 18.45

Roma – Midtjylland: ore 18.45

Viktoria Plzen – Friburgo: ore 18.45

Betis – Utrecht: ore 21

Bologna – Salisburgo: ore 21

Genk – Basilea: ore 21

Go Ahead Eagles – Stoccarda: ore 21

Maccabi Tel Aviv – Lione: ore 21

Nottingham Forest – Malmoe: ore 21

Panathinaikos – Sturm Graz: ore 21

Rangers – Braga: ore 21

Stella Rossa – Steaua Bucarest: ore 21

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *