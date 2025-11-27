Marino: “Il Palermo si sta allontanando dalle prime posizioni, ma c’è ancora tempo”

“Monza e Venezia sono le più forti. La sorpresa è il Modena”. Questal’opinione di Pasquale Marino sul campionato di Serie B.

“E queste sono le squadre che possono lottare per andare in A. Poi Palermo, Frosinone e Cesena possono inserirsi. La Samp ha vinto una partita fondamentale”.

Poi, sempre i rosanero. “L’inizio sembrava promettente. La flessione delle ultime partite è stata inaspettata. Si sta allontanando dalle prime posizioni ma c’è ancora tempo”.





