Repubblica - "Rosa, traffico in mezzo: torna Ranocchia. Inzaghi punta su Vasic" ​​

Una zona di campo in cerca di un’identità che potrebbe trovare una risposta inaspettata da parte di un calciatore rivitalizzato, scrive Repubblica. Il Palermo sta lavorando per risolvere le proprie criticità già dalle prossime partite, ma gli interventi necessari sono molteplici; tra questi, il centrocampo rappresenta un elemento cruciale che attualmente non funziona correttamente e potrebbe essere la chiave per un cambio di passo.

Nonostante diverse assenze da considerare, il centrocampo del Palermo non si è evoluto come previsto, rendendo indispensabili contromisure tempestive per rilanciare il fulcro della manovra. Durante l’estate, il direttore sportivo Osti ha operato con acquisti e strategie mirate a rafforzare la squadra, ma al momento la soluzione più efficace per un salto di qualità risiede internamente: Aljosa Vasic.

L’allenatore ha insistito per trattenerlo dopo la difficile conclusione della scorsa stagione, durante la quale è stato talvolta oggetto di fischi; tuttavia, i riconoscimenti li ha conquistati autonomamente: prima nel ritiro, convincendo tutti con grinta e determinazione; poi nel corso del torneo, guadagnandosi ulteriori elogi soprattutto nelle ultime due difficili partite contro Juve Stabia ed Entella, in cui è stato comunque premiato dai tifosi rosanero come miglior giocatore in campo. Ora si candida per una maglia da titolare. Torna dalla squalifica rimediata a Castellammare Ranocchia.





