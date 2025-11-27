Palermo, al momento la prevendita per il match contro la Carrarese non decolla ​​

La prevendita per la partita contro la Carrarese è finora fiacca e lontana dai numeri di inizio stagione (oltre 30.000 spettatori).

Il calo di entusiasmo dei tifosi del Palermo è legato alle prestazioni altalenanti della squadra — in particolare la sconfitta contro la Juve Stabia e il pareggio con l’Entella — che hanno rallentato la corsa della squadra.

C’è però la speranza che le vendite migliorino entro sabato, favorita dalla promozione in corso: il “Pink Pack” permette di comprare a prezzo ridotto anche i biglietti per le prossime due gare interne (Sampdoria e Padova), opzione che potrebbe incentivare parte dei tifosi ad acquistare il pacchetto.





