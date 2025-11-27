GdS - "La difesa non è più un bunker, serve l'effetto Barbera" ​​

Il Palermo non riesce più a mantenere la solidità difensiva mostrata a inizio stagione. Pur restando tra le retroguardie meno battute della Serie B, la squadra ha subito almeno un gol in sette delle ultime nove partite e fatica in particolare nelle gare fuori casa. Le prestazioni recenti – come quelle di Chiavari e Castelammare – hanno evidenziato un calo di attenzione e compattezza, alimentando dubbi sulla tenuta del reparto.

Il rientro di Bani doveva portare maggiore equilibrio, anche se lui stesso ha mostrato qualche incertezza nelle ultime uscite. Inzaghi sta provando a ritrovare la stabilità tattica migliore, ma il processo è reso complicato dai frequenti cambi di formazione e dal bisogno di maggiore protezione da parte del centrocampo.

Il Barbera rappresenta invece un punto di forza: in casa la squadra ha raccolto molti punti e ha mostrato miglior rendimento sia difensivo che offensivo. Contro la Carrarese sarà fondamentale sfruttare il fattore campo per ritrovare convinzione e solidità. Non possono bastare i grandi interventi del portiere Joronen: per tornare competitivi serve una difesa più compatta e un assetto tattico più equilibrato.





