Palermo - Carrarese, arbitra Perri: precedenti positivi con i rosanero ​​

È Mario Perri della sezione di Roma l’arbitro designato per Palermo – Carrarese, valida per la 14a giornata di Serie B. Una curiosità: il ‘fischietto’ aveva diretto la stessa sfida anche nella scorsa stagione.

I precedenti con il Palermo sono nel complesso positivi. In tre gare arbitrate da Perri, i rosanero hanno ottenuto due vittorie e un pareggio. Il pari risale proprio al precedente più recente, l’1 – 1 contro la Carrarese della passata stagione.

Sempre lo scorso campionato, Perri aveva diretto anche il successo per 1 – 0 sul Brescia. L’altro incrocio risale invece al torneo di Serie D 2019/20: vittoria del Palermo 2 – 1 sul Biancavilla alla settima giornata.







A completare la squadra arbitrale ci saranno Costanzo e Zanellati come assistenti. Il quarto uomo sarà Gemelli, mentre al Var opererà Nasca, affiancato da Del Giovane come Avar.

La designazione completa

PALERMO – CARRARESE h 19:30

PERRI

COSTANZO – ZANELLATI

IV: GEMELLI

VAR: NASCA

AVAR: DEL GIOVANE

