Carrarese, Zanon: “Palermo sfida complessa, diremo la nostra”

Simone Zanon, esterno della Carrarese, è stato intervistato per i canali ufficiali del club toscano e ha parlato della prossima sfida contro il Palermo.

“Adesso andremo a Palermo, dove ci aspetta una sfida delicata e complessa, ma come del resto lo sono tutte in un campionato dove regna l’equilibrio. Noi stiamo preparando questa sfida nel migliore dei modi, e andremo al “Barbera” con la consapevolezza di poter dire la nostra anche in un campo prestigioso come quello“, dice.

A proposito del suo rendimento personale, con due gol e due assist in 13 presenze stagionali, afferma: “Sono sempre stato consapevole che, sia il duro lavoro settimanale, sia la concentrazione sugli obiettivi stagionali, avrebbero portato ad una crescita. Comunque, sono sicuramente molto felice di aver iniziato bene il campionato”.







