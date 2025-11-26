​​

Athletic Palermo, risentimento muscolare per Micoli: condizioni da valutare

Redazione 26/11/2025 14:30

Assenza pesante in casa Athletic Palermo: Micoli non sarà a disposizione per la gara contro la Nissa, recupero dell’11a giornata in programma oggi, 26 novembre, al Velodromo “Paolo Borsellino”.

L’attaccante, attuale capocannoniere dei nerorosa, è indisponibile a causa di un risentimento muscolare accusato durante la rifinitura. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni con appositi esami strumentali.

La speranza è di recuperarlo nel minor tempo possibile, ma è facile immaginare che l’argentino possa saltare anche il prossimo match in trasferta contro il Castrumfavara, in programma domenica 30 novembre.



