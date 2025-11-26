Athletic Palermo – Nissa 1 – 2 / LIVE | Bova sfiora il pareggio
23′ s.t. – Pallone molto invitante per Bova nel cuore dell’area di rigore. Il numero 30 colpisce di testa verso il secondo palo, dove potrebbe arrivare Martinez, ma l’attaccante non ci crede abbastanza e la palla finisce sul fondo.
20′ s.t. – Kragl continua a essere la minaccia numero uno per l’Athletic: angolo tagliato dell’esterno e palla salvata sulla linea dopo un colpo di testa.
19′ s.t. – Altro cambio nell’Athletic: fuori il numero 14 Bonfiglio, dentro Martinez.
17′ s.t. – Contatto in area tra Bova e un difensore della Nissa: l’arbitro fischia fallo in attacco nonostante le proteste nerorosa.
15′ s.t. – Sostituzione nell’Athletic Palermo: esce Crivello, entra Vesprini.
11′ s.t. – AUTORETE DI SANCHEZ. Kragl calcia una punizione molto insidiosa nel cuore dell’area di rigore, sulla quale interviene Sanchez: la deviazione del difensore dell’Athletic è sfortunata e la palla si insacca alle spalle di Greliak. Vantaggio della Nissa.
10′ s.t. – Bonfiglio alza un campanile in area di rigore, ma diventa un passaggio comodo per Castelnuovo. Sul ribaltamento di fronte, Bongiovanni viene ammonito per un intervento irregolare con il braccio.
8′ s.t. – Bova viene servito in area di rigore e cade dopo un intervento del difensore, ma per l’arbitro non c’è nulla e il gioco prosegue.
7′ s.t. – Cambio nella Nissa: fuori l’infortunato Napolitano, dentro Fascetta.
6′ s.t. – Gioco fermo: il numero 71 della Nissa, Napolitano, è rimasto a terra dopo uno scontro di gioco.
3′ s.t – La Nissa sembra più intraprendente nelle prime fasi del secondo tempo, con diversi fraseggi nella metà campo dei nerorosa.
1′ s.t. – I 22 in campo devono fare i conti con un’incessante pioggia che si è abbattuta sul Velodromo.
ORE 15.47 – INIZIA IL SECONDO TEMPO.
ORE 15.31 – FINE PRIMO TEMPO.
44′ p.t. – Palla ben scodellata da Crivello per Mazzotta: il capitano nerorosa conclude di mancino al volo, ma la palla sfiora la traversa.
42′ p.t. – Due calci d’angolo consecutivi per la Nissa, entrambi battuti dal pericoloso mancino di Kragl. La difesa dell’Athletic resta attenta e neutralizza le minacce.
39′ p.t. – L’Athletic Palermo prova subito il sorpasso con una conclusione di Maurino, respinta da Castelnuovo. Partita davvero divertente.
38′ p.t. – GOL DELLA NISSA. Sul ribaltamento di fronte la Nissa trova il pari grazie alla zuccata di Rotulo, arrivata dopo una conclusione deviata di Kragl.
37′ p.t. – Altra iniziativa dell’Athletic, ancora con Zalazar protagonista, che disegna una traiettoria interessante per Bova. La retroguardia della Nissa, attenta, devia la palla in calcio d’angolo.
35′ p.t. – Zalazar prova la conclusione diretta su punizione da lontano: il tiro diventa insidioso e Castelnuovo è costretto a deviare in calcio d’angolo.
32′ p.t. – Zalazar, dalla bandierina, cerca ancora Faccetti sul secondo palo, ma la palla si perde oltre la linea di fondo.
29′ p.t. – Zalazar cerca Faccetti in area, che controlla divinamente. La palla finisce poi sui piedi di Bonfiglio, fermato con una trattenuta non sanzionata dal direttore di gara.
26′ p.t. – Continua ad attaccare la squadra di Ferraro, che guadagna tre rimesse laterali consecutive in zona offensiva.
24′ p.t. – GOL DI BONGIOVANNI. Rasoiata perfetta del centrocampista dell’Athletic Palermo, che si insacca alla destra di Castelnuovo.
22′ p.t. – Bonfiglio si libera di due avversari e cerca un traversone in area di rigore per Bova. La palla, però, è irraggiungibile.
21′ p.t. –Sugli sviluppi del corner, Maurino prova la girata: la palla attraversa tutta l’area di rigore e termina sul fondo.
20′ p.t. – Subito calcio d’angolo guadagnato dall’Athletic Palermo: batte Zalazar.
ORE 15.02 – INIZIA LA PARTITA. Si riprende dal 18′ del primo tempo, con una rimessa laterale a favore della Nissa, sul punteggio di 0 – 0.
Dopo il netto successo contro la Gelbison, l’Athletic Palermo torna in campo per recuperare la gara con la Nissa, sospesa il 9 novembre al 18’ a causa del maltempo sul punteggio di 0 – 0. In palio c’è il primo posto in classifica. A partire dalle ore 15 la diretta testuale su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio ore 15)
ATHLETIC PALERMO: 22 Greliak, 5 Sanchez, 6 Crivello, 7 Mazzotta (C), 8 Bongiovanni, 14 Bonfiglio, 18 Maurino, 20 Zalazar, 30 Bova, 31 Panaro, 77 Faccetti.
A disposizione: 12 Di Maria, 3 Vesprini, 4 Torres, 10 Concialdi, 17 Matera, 21 Zaic, 28 Anzelmo, 29 Martinez, 43 Mori.
Allenatore: Ferraro.
NISSA: 12 Castelnuovo, 5 Agnello (C), 10 Rotulo, 15 Bruno, 23 Palermo, 31 Rapisarda, 33 Silvestri, 69 Kragl, 71 Napolitano, 91 Megna, 96 Sarao.
A disposizione: 99 Creuso, 4 Croce, 6 Marino, 7 Tumminelli, 8 Cittadino, 9 Diaz, 19 Ciprio, 17 Terranova, 25 Fascetta.
Allenatore: Tatomir.