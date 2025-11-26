Serie D girone I, la classifica dopo Athletic Palermo - Nissa ​​

Redazione 26/11/2025 16:41

L’Athletic Palermo perde lo scontro d’alta classifica contro la Nissa e rimane in zona playoff invece di agganciare la vetta. Al contrario i nisseni volano al secondo posto a un solo punto dal Savoia unica capolista. Nerorosa che scendono al quinto posto ma che non ridimensionano le loro ambizioni.

La classifica (dopo la 13a giornata)

  1. Savoia 25
  2. Nissa 24
  3. Igea Virtus 24
  4. Sambiase 23
  5. Athletic Palermo 22
  6. Milazzo 21
  7. Vibonese 20
  8. Gela 19
  9. Castrumfavara 16
  10. Reggina 15
  11. Vigor Lamezia 14
  12. Enna 14
  13. Gelbison 14
  14. Acireale 13
  15. Sancataldese 12
  16. Ragusa 11
  17. Paternò 9
  18. Messina 6

