Serie D girone I, la classifica dopo Athletic Palermo – Nissa
L’Athletic Palermo perde lo scontro d’alta classifica contro la Nissa e rimane in zona playoff invece di agganciare la vetta. Al contrario i nisseni volano al secondo posto a un solo punto dal Savoia unica capolista. Nerorosa che scendono al quinto posto ma che non ridimensionano le loro ambizioni.
La classifica (dopo la 13a giornata)
- Savoia 25
- Nissa 24
- Igea Virtus 24
- Sambiase 23
- Athletic Palermo 22
- Milazzo 21
- Vibonese 20
- Gela 19
- Castrumfavara 16
- Reggina 15
- Vigor Lamezia 14
- Enna 14
- Gelbison 14
- Acireale 13
- Sancataldese 12
- Ragusa 11
- Paternò 9
- Messina 6