Bari, ufficiale l'esonero Caserta: pronto il ritorno di Vivarini ​​

Il Bari ha ufficializzato l’esonero di Fabio Caserta: fatale per l’allenatore la sconfitta in casa contro il Frosinone oltre che il brutto avvio di campionato che ha costretto il club pugliese in zona playout.

La scelta per il sostituto sembrerebbe essere già stata presa: arriva Vincenzo Vivarini, che ha già allenato il Bari nella stagione 2019/20 e che in stagione ha già avuto una panchina in Serie B, quella del Pescara, dalla quale è stato esonerato appena due settimane fa.

Il comunicato

SSC Bari comunica di aver sollevato Fabio Caserta dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra e con lui i collaboratori Salvatore Accursi, Luigi Viola e Aldo Reale. La Società ringrazia il tecnico calabrese e il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrati in questi mesi, augurando agli stessi le migliori fortune umane e professionali.





