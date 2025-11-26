Entella, Franzoni: "Il pareggio contro il Palermo ci ha dato consapevolezza" ​​

Andrea Franzoni, centrocampista della Virtus Entella, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX in cui ha commentato il pareggio ottenuto contro il Palermo nell’ultimo turno.

“La partita con il Palermo ci ha dato la consapevolezza di avere una squadra forte e pronta ad affrontare chiunque in questo campionato, confermando che stiamo lavorando bene”, ha dichiarato.

“Nel finale abbiamo avuto alcune occasioni importanti per portare a casa i tre punti – ha proseguito -. Ma alla fine il pareggio è un risultato soddisfacente, che ci consente di proseguire con continuità il percorso intrapreso dall’inizio del campionato”.







