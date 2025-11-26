Athletic Palermo, Ferraro: "Sconfitta immeritata, ce la siamo giocati alla pari" ​​

Parla Emanuele Ferraro. L’allenatore dell’Athletic Palermo ha espresso tutta la propria amarezza per la sconfitta subita dai suoi nel recupero contro la Nissa (match rinviato qualche settimana fa per maltempo). Il tecnico ha comunque sottolineato la grande prestazione dei nerorosa.

“Posso solo fare i complimenti ai miei – afferma -, abbiamo approcciato la gara in maniera incredibile. Siamo riusciti a sbloccarla, poi al primo mezzo tiro subito a primo tempo abbiamo preso gol, la Nissa non aveva visto la metà campo nostra. Continuiamo avere questo handicap assurdo, abbiamo creato tantissimo dentro l’area, non posso essere che contento. Mancavano dei giocatori importanti, la sconfitta è immeritata. Adesso guardiamo avanti, la partita ci poteva dare uno slancio importante ma non ci sono problemi”.

“Ce la siamo giocati alla pari con la Nissa che è una squadra costruita con giocatori di categoria superiore – continua Ferraro -, dobbiamo essere orgogliosi, non dimentichiamoci da dove siamo partiti. Abbiamo una squadra molto inesperta per la categoria, questi ragazzi stanno dando tutto, dovremmo avere più furbizia e cattiveria”.







“Contro il Favara sarà una partita difficilissima con una squadra di categoria. Questo infrasettimanale non ci ha sicuramente aiutato, inutile piangere sul latte versato, lecchiamoci le ferite ma prepariamoci per la partita di domenica”.

