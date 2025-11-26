Athletic Palermo - Nissa, c'è anche Verre al Velodromo / FOTO ​​

C’è anche Valerio Verre al Velodromo per assistere ad Athletic Palermo – Nissa, recupero dell’11ª giornata del Girone I di Serie D. Il centrocampista romano ha scelto di seguire da vicino la gara dei nerorosa, importantissima ai fini della classifica.

Verre ha da poco rescisso il contratto con il Palermo, dopo essere finito fuori rosa già in estate, e ha recentemente salutato i tifosi rosa augurando loro il meglio per il prosieguo del campionato.

Il giocatore, evidentemente ancora in città, sta valutando la sua prossima destinazione. Nel frattempo ha deciso di godersi questo vero e proprio big match: con una vittoria, l’Athletic Palermo volerebbe al primo posto in classifica, a pari merito con il Savoia.







