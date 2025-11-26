Antonini ironizza: "Trapani - Monopoli, 11 biglietti venduti. Dai che facciamo sold out!" ​​

“Trapani – Monopoli, 11 biglietti venduti. Dai che facciamo sold out!”. È questo il messaggio amaramente ironico pubblicato sul profilo Facebook del presidente dei siciliani, Valerio Antonini, che già la scorsa settimana aveva criticato la scarsa vendita dei tagliandi per la gara poi vinta contro il Foggia.

Antonini lamentava che, dei 492 biglietti emessi per la sfida contro i pugliesi, metà fossero stati acquistati dai tifosi ospiti, definendo la situazione umiliante e rivolgendo ironicamente i complimenti alla tifoseria.

Non è finita qui: in un altro post sul suo profilo, il presidente ha anche duramente contestato chi, durante la partita contro il Foggia, aveva lanciato tre petardi nel recinto di gioco, comportamento che aveva portato a un’ammenda di 700 euro da parte del Giudice Sportivo.







Mancano ancora quattro giorni alla sfida tra Trapani e Monopoli, ma è evidente che la vendita dei biglietti non proceda a gonfie vele, nonostante i granata vengano da tre vittorie nelle ultime quattro giornate e occupino la zona playoff con 20 punti. Senza la penalizzazione di 8 punti con cui ha iniziato il campionato, il Trapani sarebbe ora al quinto posto in classifica, a tre lunghezze dal Catania capolista.

LEGGI ANCHE

PALERMO – CARRARESE, L’ARBITRO DEL MATCH