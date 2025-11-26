Figurine Panini, decisione storica: primo album dedicato alla Serie B
La Panini dedica un intero album alla Serie B: decisione storica della grande azienda specializzata nella pubblicazione di figurine. Per la prima volta nella storia infatti il campionato cadetto avrà un album a sé dedicato, la collezione partirà dal 19 dicembre.
Nell’album è presente in copertina Joel Pohjanpalo, che rappresenta il Palermo. Come di consueto ci sono poi i volti di altri 19 calciatori delle varie squadre del campionato.
Ciò non significa che la Serie B sia stata esclusa dall’album Panini principale dedicato al calcio italiano: il campionato cadetto è infatti presente in versione ridotta, con delle pagine dedicate alle figure degli stemmi delle squadre.