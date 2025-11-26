Verso Carrarese – Palermo, Illanes in forte dubbio
Julian Illanes rischia di saltare la trasferta di Palermo. Il difensore della Carrarese, sostituito alla fine del primo tempo durante l’ultima sfida di campionato contro la Reggiana, è in attesa di esami che chiariranno meglio il quadro delle sue condizioni.
Intervistato per il quotidiano “La Nazione”, Illanes dice: “Mi sono sottoposto agli esami del caso e adesso aspettiamo le risposte per saperne di più. Io ho accusato un fastidio sul quadricipite e nell’intervallo ho deciso che era meglio uscire perché il muscolo non lo sentivo al massimo. Non volevo fare danni è per questo che ho preferito non rientrare in campo. Spero di essermi fermato in tempo“.
Dieci presenze e un gol in questa stagione, Illanes è un perno della Carrarese. Un giocatore che quando è stato a disposizione è sempre sceso in campo e sul quale Calabro punta in maniera importante per arginare Pohjanpalo e compagni.