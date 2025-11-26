Verso Carrarese - Palermo, Illanes in forte dubbio ​​

Julian Illanes rischia di saltare la trasferta di Palermo. Il difensore della Carrarese, sostituito alla fine del primo tempo durante l’ultima sfida di campionato contro la Reggiana, è in attesa di esami che chiariranno meglio il quadro delle sue condizioni.

Intervistato per il quotidiano “La Nazione”, Illanes dice: “Mi sono sottoposto agli esami del caso e adesso aspettiamo le risposte per saperne di più. Io ho accusato un fastidio sul quadricipite e nell’intervallo ho deciso che era meglio uscire perché il muscolo non lo sentivo al massimo. Non volevo fare danni è per questo che ho preferito non rientrare in campo. Spero di essermi fermato in tempo“.

Dieci presenze e un gol in questa stagione, Illanes è un perno della Carrarese. Un giocatore che quando è stato a disposizione è sempre sceso in campo e sul quale Calabro punta in maniera importante per arginare Pohjanpalo e compagni.







