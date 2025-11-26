GdS - "Palermo, i conti tornano solo sul piano finanziario" ​​

Quasi 50 milioni immessi dal City Football Group per coprire le perdite e oltre 17 milioni investiti sul mercato nella scorsa stagione: sono questi i numeri più significativi del bilancio del Palermo al 30 giugno 2025. Numeri che raccontano un club in espansione, impegnato a consolidare la propria struttura economico-finanziaria e a sostenere un progetto più ambizioso.

Le cifre relative alle sessioni di calciomercato — riportate dal Giornale di Sicilia — confermano la volontà di rafforzamento: l’operazione più costosa è stata quella di Pohjanpalo, seguita dagli acquisti di Le Douaron e Appuah nell’estate 2024.

La perdita d’esercizio di 43 milioni, pur rilevante sul piano contabile, rientra in un percorso programmato. È stata interamente coperta dai quasi 50 milioni versati dal City Group, che ha portato le riserve patrimoniali del club oltre quota 70 milioni.







Sul piano sportivo, la strategia è altrettanto definita: l’obiettivo stagionale è competere per le prime quattro posizioni. Se l’anno scorso si puntava ai playoff, oggi l’asticella si alza.

