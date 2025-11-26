Ursino: "Palermo delusione, le favorite sono sempre le stesse" ​​

Giuseppe Ursino torna a parlare del Palermo. L’ex dirigente di Crotone e Cosenza, ospite di TMW nella rubrica “A tu per tu”, ha espresso il suo pensiero riguardo la Serie B.

“Campionato bellissimo – ha affermato – . Le favorite sono sempre le stesse. Mi sta deludendo il Palermo: nove punti di distacco dal vertice, con quella squadra, non è normale. Monza, Venezia e Modena se la giocano per andare in A. E il Frosinone, che gioca molto bene, è una sorpresa”.

Le dichiarazioni di Ursino arrivano a pochi giorni dalla partita del “Barbera” contro la Carrarese, snodo fondamentale per la stagione del Palermo, prima di una serie di partite dal peso specifico importante.







