Lucioni: "Dal Palermo ci si aspettava di più" ​​

“Sì, dal Palermo ci si aspettava di più: organico importante, piazza pesante”. Sono le parole dell’ex difensore del Palermo Fabio Lucioni, intervistato da Tuttomercatoweb.

“Ma a volte l’obbligo di vincere diventa un freno. Credo comunque che possano recuperare i 9 punti sul Monza, che all’inizio aveva pagato i malumori da fine mercato”.

“Bianco è stato bravo a rimettere tutto in ordine. Il Frosinone, invece, ha scelto giocatori perfetti per il calcio propositivo e organizzato di Alvini”, conclude.





