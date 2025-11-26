Repubblica - "Mistero Brunori, tanta panchina e un solo gol: continua il momento no del capitano" ​​

Il capitano del Palermo sta attraversando uno dei periodi più difficili dalla sua permanenza in Sicilia, con prestazioni inferiori rispetto alle aspettative, analogamente all’inizio della scorsa stagione, ricordato negativamente dai tifosi. Si paventa il rischio di un nuovo “caso Brunori” attorno all’italo-brasiliano che, nonostante fosse ex della partita, non è stato impiegato nemmeno per un minuto nell’ultima gara contro l’Entella: ha segnato solo un gol e fornito un assist, e in generale sembra essere fuori dal radar rispetto ad altri giocatori, perdendo il ruolo di punto fermo della squadra.

Si configura quasi come un “capitolo 2” di una vicenda dalle sfumature complesse e dagli sviluppi poco chiari, già emersa lo scorso anno con le dovute differenze. Sotto la guida di Dionisi, Brunori ha vissuto una prima parte della stagione 2024-25 particolarmente difficile e questa di adesso èmolto simile.

In un momento cruciale del campionato, in cui mancano i leader (ad eccezione di Pohjanpalo) ed è necessaria determinazione insieme a risultati concreti, Brunori potrebbe rappresentare la soluzione al problema ma necessita di continuità. Attualmente, invece, Inzaghi preferisce puntare maggiormente su Le Douaron, soprattutto nelle gare in trasferta; ciò è confermato anche dal maggiore utilizzo del francese che ha totalizzato 642 minuti con gli stessi numeri realizzativi (un gol e un assist).





