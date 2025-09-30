Blin: "Quando non si può vincere bisogna accettare anche il punto" ​​

“Il Venezia è forte. Noi abbiamo dato il massimo ma nel secondo tempo abbiamo sofferto un po di più. Quando non si può vincere bisogna accettare anche il punto. Guardiamo avanti, non abbiamo ancora perso. Queste sono partite che negli anni passati potevamo anche perdere”.

E’ l’opinione di Alexis Blin, intervenuto nel post partita della sfida pareggiata con il Venezia. “È difficile parlare della mia prestazione. Dal punto di vista fisico mi sono sentito bene. Ho sempre avuto fiducia nella società e nella squadra. Siamo tanti giocatori che possono giocare titolari e mi sono sempre messo a disposizione di Inzaghi”.

“Dobbiamo andare tutti verso la giusta direzione. Io preferisco giocare sempre ma preferisco anche farne 20 da titolare e andare in Serie A piuttosto che 38 senza fare i playoff. Domani riprenderemo a lavorare per prepararci allo Spezia. Questo gruppo farà il massimo per fare un buon risultato prima della sosta”





