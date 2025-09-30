Inzaghi: "Gara difficile, ma abbiamo retto contro un avversario da Serie A" ​​

Il Palermo non va oltre lo 0-0. I rosanero pareggiano contro il Venezia e secondo Pippo Inzaghi, intervenuto nel post gara, il match è stato un avversario temibile.

“Oggi abbiamo capito cosa significa giocare contro una squadra di Serie A – ha detto -. Loro sono molto forti. Potevamo andare in vantaggio con Segre, ma è stata una partita difficile. Nel secondo tempo loro hanno dato la sensazione di essere pericolosi. Noi avevamo tre ammoniti ed era difficile farli rimanere tutti in campo”.

Secondo il tecnico bisognava “entrare nello spazio. Mi è piaciuto lo spirito e la forza. Prendere così pochi tiri contro una squadra così è un bel segnale. Avevo pensato a Palumbo ma non l’ho potuto fare entrare. Guardiamo le cose positive che sono tante: Brunori, l’ho visto molto bene; c’è grande spirito ed era la terza partita in sei giorni contro una squadra di un’altra categoria”.







“Non è facile giocare così tanto ma vale anche per gli altri. È dura però abbiamo saputo soffrire e rischiato poco. Abbiamo capito di poterci stare contro una squadra che farà un campionato a sé. Dal campo loro sono anche più forti del Sassuolo dello scorso anno. La nostra strada è tracciata”.

“Spezia? In serie B sono tutte complicate”

