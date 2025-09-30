Stroppa: "Mi aspettavo un Palermo arrembante, la nostra una grande prestazione" ​​

Parla Giovanni Stroppa. L’allenatore del Venezia ha parlato al termine della partita pareggiata in casa del Palermo con il risultato di 0 – 0.

“All’inizio c’è stato un po’ di timore, abbiamo avuto bisogno di assestamento in uno stadio infuocato, poi abbiamo preso consapevolezza – afferma -. Il risultato è giusto ma abbiamo qualche rammarico per non averla portata a casa”.

“Dispiace avere lasciato qualche punto per strada ma mi piace come sta crescendo la squadra – continua -. Mi aspettavo un Palermo arrembante, verticale, con grande esplosività. Noi abbiamo fatto una grande prestazione però”.







LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH