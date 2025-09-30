Stroppa: "Mi aspettavo un Palermo arrembante, la nostra una grande prestazione" ​​

Stroppa: “Mi aspettavo un Palermo arrembante, la nostra una grande prestazione”

Redazione 30/09/2025 23:05

Parla Giovanni Stroppa. L’allenatore del Venezia ha parlato al termine della partita pareggiata in casa del Palermo con il risultato di 0 – 0.

“All’inizio c’è stato un po’ di timore, abbiamo avuto bisogno di assestamento in uno stadio infuocato, poi abbiamo preso consapevolezza – afferma -. Il risultato è giusto ma abbiamo qualche rammarico per non averla portata a casa”.

“Dispiace avere lasciato qualche punto per strada ma mi piace come sta crescendo la squadra – continua -. Mi aspettavo un Palermo arrembante, verticale, con grande esplosività. Noi abbiamo fatto una grande prestazione però”.



LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *