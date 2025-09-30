Palermo – Venezia 0 – 0 / LIVE | Ospiti in avanti
23′ p.t. – Brunori prova il tiro-cross da posizione vicina al calcio d’angolo. Il tiro non impensierisce Stankovic.
15′ p.t. – Ammonito Pierozzi per fallo su Perez.
11′ p.t. – Il Venezia prova a prendere l’iniziativa ma non riesce ad avvicinarsi alla porta difesa da Joronen, il Palermo soprattutto con Segre riesce a recuperare palla.
6′ p.t. – Palermo a un passo dal vantaggio con Segre: tiro dagli sviluppi di una rimessa laterale, bella conclusione ma troppo centrale, parata da Stankovic.
4′ p.t. – Tentativo di rovesciata da parte di Diakité, palla fuori e non di molto.
3′ p.t. – Palermo subito in avanti: baricentro alto e primi tentativi di assalto alla porta difesa dal Venezia.
ORE 20.33 – INIZIA LA PARTITA. Palermo in completo tutto rosa attacca da sinistra verso destra. Venezia in maglia arancioverde.
Sfida d’altissimo livello al “Barbera”. Il Palermo affronta il Venezia in una gara dal sapore speciale vista la forza dei due organici. A partire dalle ore 20.30, la diretta testuale del match su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 20.30)
PALERMO (3-5-2): 66 Joronen; 27 Pierozzi, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 23 Diakité, 8 Segre, 28 Blin, 17 Giovane, 3 Augello; 9 Brunori (C), 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 5 Palumbo, 6 Gomes, 11 Gyasi, 14 Vasic, 19 Beresisnki, 21 Le Douaron, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
VENEZIA (3-5-2): 1 Stankovic, 3 Schingitienne, 2 Korac, 33 Sverko; 18 Hainaut, 8 Doumbia, 6 Busio (C), 24 Lella, 5 Haps; 7 Fila, 71 Kike Perez.
A disposizione: 22 Plizzari, 9 Adorante, 10 Yeboah, 16 Venturi, 19 Bjarkason, 20 Sagrado, 21 Compagnon, 30 Svoboda, 37 Bohinen, 48 Sidibé, 80 Casas, 99 Pietrelli.