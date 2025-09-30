Serie B, 6a giornata: c’è Frosinone – Cesena. Big match da brividi al “Barbera”
Turno infrasettimanale di Serie B con partite caldissime. C’è Frosinone – Cesena ma anche il big match tra Palermo e Venezia al “Barbera”. Mercoledì da tenere d’occhio Empoli – Monza, due big partite a rilento.
LE PARTITE
Martedì 30 settembre
Entella – Bari: ore 20.30
Frosinone – Cesena: ore 20.30
Juve Stabia – Mantova: ore 20.30
Padova – Avellino: ore 20.30
Palermo – Venezia: ore 20.30
Reggiana – Spezia: ore 20.30
Mercoledì 1 ottobre
Carrarese – Modena: ore 20.30
Empoli – Monza: ore 20.30
Pescara – Südtirol: ore 20.30
Sampdoria – Catanzaro: ore 20.30
LA CLASSIFICA
13 Modena
11 Frosinone, Palermo, Cesena
10 Avellino
8 Südtirol, Venezia
7 Juve Stabia, Monza, Padova
6 Carrarese
5 Catanzaro, Reggiana, Entella, Empoli
4 Pescara
3 Mantova
2 Spezia, Bari
1 Sampdoria