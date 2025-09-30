Venturato: “Palermo-Venezia è la partita più importante della giornata”

“La B è un campionato bellissimo. Sempre pieno di incertezze. Tutti possono vincere contro tutti”.

Lo dice Roberto Venturato, intervistato da Tuttomercatoweb. “Palermo-Venezia è la partita più importante della giornata. Sono due squadre di livello e si giocheranno il campionato fino alla fine”.

Poi, lo Spezia. “E’ partito male. Devono essere bravi a ricompattarci e trovare il giusto equilibrio e la continuità che gli ha permesso di fare un campionato straordinario”.





